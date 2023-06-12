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Устроил «Дом-2» на съемках: Лукас из «Клона» оказался не промах

12 июня 2023 08:00
Устроил «Дом-2» на съемках: Лукас из «Клона» оказался не промах

Совсем не похож на своего мягкотелого героя.

Мурило Бенисио прославился на весь мир благодаря сериалу «Клон». В это трудно поверить, но актер далеко не такой рохля, как его персонаж Лукас. Оказывается, на съемках теленовелл неутомимый Мурило то и дело устраивает «Дом-2».

Во время работы над «Клоном» Бенисио закрутил роман с экранной Жади — Джованной Антонелли. У актеров родился сын, но вскоре они разбежались со скандалом. Мурило оказался настоящим Казановой, и Джованна не стала терпеть его похождения на стороне.

Через некоторое время Бенисио начал встречаться со своей экранной дочерью по «Клону» Деборой Фалабеллой. Они снимались вместе в сериале «Проспект Бразилии». Однако эти отношения распались спустя семь лет. Уже на третий день после расставания невозмутимый актер начал выкладывать фото с новой пассией.

Также известно, что во время работы над сериалом «Во имя любви» Бенисио встречался с экранной сестрой Каролиной Ферраз. Видимо, Мурило просто не может не закрутить роман на съемках.

Устроил «Дом-2» на съемках: Лукас из «Клона» оказался не промах
Фото: Кадры из сериала «Клон», кадр из шоу «Дом-2»
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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