Устраивают истерику на пустом месте: главные паникеры среди знаков Зодиака

В современном мире, когда все вокруг постоянно куда-то торопятся и спешат, сохранить буддистское спокойствие крайне сложно. Тем не менее большинству из нас удается не поддаваться негативным эмоциям, держать стресс в себе и не устраивать истерики на ровном месте. Однако есть и исключения. Некоторые знаки зодиака, по словам астрологов, то и дело тревожатся и впадают в панику по малейшему поводу. Рассказываем, кто же они, главные суетологи по гороскопу.

Овен

О нервозности и вспыльчивости Овнов можно слагать легенды. Как только в жизни представителей огненного знака что-то идет не по плану, они впадают в беспокойство. Взволнованный Овен не даст спокойно жить никому из окружающих, замучает бесконечными расспросами и уточнениями.

А если уж терпение знака и вовсе достигнет своего предела, это будет настоящий взрыв эмоций.

Близнецы

В отличие от импульсивных Овнов, Близнецы как раз таки умеют держать лицо в напряженной ситуации. По “покерфейсу” представителей воздушного знака никто даже не догадается, насколько сильное волнение они испытывают. Только близкие люди Близнецов будут знать о том, что на самом деле в такие моменты нервы уроженцев знака звенят, словно натянутые канаты.

Лев

Еще один огненный знак зодиака, Лев, не умеет хранить свои эмоции в секрете. Когда властный король зодиака чувствует, что какая-то ситуация выходит из-под контроля, он впадает во взвинченное состояние.

Попадаться Льву под горячую руку в такие минуты не рекомендуется - накричит и натопает ногой, еще и напоследок какие-нибудь дополнительные меры наказания придумает.

Дева

Как истинные перфекционисты, Девы впадают в панику, когда их планы идут ко дну. Если что-то пойдет не так, как было задумано, представители земного знака вполне способны взбрыкнуть, устроить образцово-показательную истерику в нескольких отделениях, порой даже без антракта. Противоречить этому знаку зодиака - напрасный труд. Все равно добьется своего криком и спорами.

Рыбы

Чувствительные Рыбки практически постоянно находятся во власти стресса. Звонок по телефону незнакомому человеку, выступление перед большой аудиторией, признание в любви - все что угодно способно вывести представителей водного знака из душевного равновесия.

Кроме того, Рыбки склонны прокручивать в голове неприятные ситуации из прошлого и дополнительно “накручивать” себя.

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