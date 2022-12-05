Устоять перед ними невозможно: знаки Зодиака, которые в два счета могут вернуть бывших

“Уходя - уходи”, - гласит известное высказывание, смысл которого заключается в том, что когда человек завершает отношения, возвращаться в них не нужно. Ведь, как известно, войти в одну и ту же реку дважды невозможно. Однако некоторые люди с трудом отпускают законченные романы и их героя, постоянно возвращаются мысленно к тем временам, когда были счастливы с бывшим, и лелеют надежду снова сойтись. Не всегда это удачная идея, но все же бывают счастливые исключения. Астрологи назвали знаки зодиака, под которыми рождаются те, кому легко удается воссоединиться с прежним партнером.

Рак

Уроженцы водного знака - приверженцы стабильности, неудивительно, что малейшие перемены в жизни надолго выбивают их из колеи. Что уж говорить о таком крупном перевороте в судьбе, как расставание с любимым человеком. Рак болезненно переживает разрыв и не теряет надежды вернуть партнера. Если представитель знака приложит усилия, то, несомненно, добьется своего.

К тому же бывший избранник Рака понимает, что никто и никогда не будет о нем так же заботиться.

Поэтому, хорошенько подумав, он легко может поддаться на обещания и уговоры водного знака и вернуться.

Козерог

Несмотря на внешнюю холодность и сдержанность, на самом деле Козерог обладает ранимой душой и чувствительным сердцем. При расставании с партнером он ни за что не покажет своих страданий, но как только останется один, даст волю своим чувствам. Когда же порыв горя пройдет, представитель земного знака задумается: а что, если все еще поправимо? Если Козерог поймет, что действительно хочет вернуть прошлые отношения, он разработает целый план, как подтолкнуть ушедшего избранника в обратную сторону.

И будьте уверены, благодаря своему упорству он одержит победу.

Рыбы

Чувствительные Рыбки обожают, когда в отношениях все прекрасно, но как только намечается драма, они спешат спрятаться в своем аквариуме. Такое поведение представителей водного знака озадачивает их партнеров и нередко отталкивает. Как только Рыбы поймут, что отношения дали трещину или избранник уже готов уйти, они пойдут на все что угодно, лишь бы этого не допустить. При этом в своем порыве уроженцы знака настолько трогательны и искренни, что отказать им нет никакой возможности.