Устоять перед красотой невозможно: как выглядит повзрослевший сын Харатьяна

У Дмитрий Харатьяна двое детей – дочь Дарья, живущая с мужем в Швейцарии, и сын Иван. Ивану Харатьяну уже 24 года – и молодой человек очень похож на звездного отца: такой же обаятельный пепельный блондин.

Раньше молодой человек часто мелькал на семейных кадрах с Харатьяном и его женой, Мариной Майко, однако последнее время Иван тщательно скрывает свою жизнь от прессы.

Известно, что звездный наследник учится во ВГИКе на режиссерском факультете и участвует в кавер-группе Aivazovsky. Молодой человек играет на фортепиано и сочиняет музыку. Также в детстве Иван Харатьян сыграл юного Ханса Кристиана Андерсена в фильме «Андерсен. Жизнь без любви» режиссера Эльдара Рязанова.