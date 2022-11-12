Устоять будет невозможно: внук Никиты Михалкова растет статным красавцем

У актрисы Анны Михалковой трое детей – сыновья Андрей и Сергей и дочь Лидия. Старшему Андрею уже 22 года – и юноша вырос настоящим красавцем.

Андрей рос творческой личностью, успел сняться в фильме «Чурросы» его тети Надежды Михалковой, однако в итоге не пошел по стопам звездной семьи и поступил на экономический факультет МГУ.

Жизнь молодого человека была скрыта от посторонних глаз, пока не стало известно об этом неприятном эпизоде.

Девушка Андрея по имени Ксения Пунтус выпала из окна, ее нашли под окнами квартиры, в которой на тот момент находился внук Никиты Михалкова. Неизвестно, что произошло в тот злополучный день, но вскоре пара рассталась.

Сейчас звездный наследник встречает с моделью Евгенией Макаровой. Поклонники семьи Михалковых отмечают, как похорошел и возмужал Андрей.