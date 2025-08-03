Уставший Норман Ридус объединяет мир: одна из самых странных игр XXI века получит сразу две экранизации — и аниме уже в работе

В 2019 году Хидео Кодзима выпустил игру, в которой Норман Ридус таскал младенца в капсуле через умирающую Америку, за спиной у него скитались тени мёртвых, на голове болталась антенна, а связь между людьми восстанавливалась… через доставку посылок. Звучит как бред? Добро пожаловать в «Death Stranding» — самую странную игру XXI века, и одновременно — одну из самых глубоких.

И сегодня у этой истории есть целых три продолжения: одно уже вышло — в виде полноценного сиквела — и еще два мы увидим в ближайшие годы. И да, ждем не только полнометражный фильм, но и аниме.

Кодзима у руля, но не совсем

Фильм по Death Stranding официально находится в разработке с 2022 года, и с каждым годом всё ближе к реальности. Производством занимается студия A24 — главный поставщик кино для тех, кто устал от марвеловщины и хочет «чтобы красиво, страшно и со смыслом».

Кодзима не режиссёр, но вовлечён по полной: курирует сценарий, визуальный стиль, сюжет и атмосферу. И прямо говорит — это не будет буквальной экранизацией игры. По его словам, адаптация «не для геймеров, а для всех, кто любит кино», и при этом создаётся с прицелом на Канны и Венецию. Такой вот артхаусный блокбастер на костях мёртвого мира.

В апреле 2025 года проект наконец получил режиссёра — Майкла Сарноски, автора драматической «Свиньи» с Николасом Кейджем и приквела «Тихое место: День первый». Не самый очевидный выбор для масштабной sci-fi-драмы, но как раз тот, кто умеет из одиночества выжать эмоции, а из тишины — ужас.

Учитывая, как много в Death Stranding молчания, созерцания и метафор, — Сарноски может идеально вписаться в этот тревожный мир, где каждый шаг отзывается эхом сквозь пустоши.

Новый выход смерти

Что до сюжета, то Кодзима настаивает: фильм пойдёт своим путём. Да, в основе будет лежать катастрофа Death Stranding — событие, стёршее границу между жизнью и смертью и превратившее Америку в призрачную пустошь.

Но то ли это будет история Сэма Бриджеса (героя Ридуса), то ли совсем новая линия в рамках вселенной — пока неизвестно. Сам Ридус говорит, что «с удовольствием бы сыграл», если его позовут. А вот по Мадсу Миккельсену, Лее Сейду и Гильермо дель Торо новостей пока нет.

Да и, справедливости ради, сама игра порою ощущается как кино, а потому было бы странно ждать именно этих актеров.

Ня, аригато

И если вам показалось, что экранизации недостаточно — будет ещё и аниме. Кодзима подтвердил, что параллельно с фильмом уже разрабатывается анимационный проект, хотя о нём пока известно лишь то, что он существует.

Идеальный вариант — если за него возьмутся студии-визионеры вроде Trigger или Science SARU, но даже если будет что-то камерное — внутри этой вселенной есть где разгуляться.

С выходом Death Stranding 2: On the Beach интерес к франшизе снова на пике. И пока игра собирает хвалу (и мемы про босса в маске), кино-адаптация движется вперёд медленно, но верно. Судя по всему, нас ждёт не блокбастер, а эстетичное и бесконечное мрачное кино про безумие, одиночество и налаживание связей. Идеальный баланс между артхаусом и апокалипсисом.

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