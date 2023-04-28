Уставшая женщина стала голливудской звездой: макияж и образ сделали неузнаваемой

Гоар Аветисян может легко преобразить любую женщину. Известный визажист часто на безвозмездной основе «напоминает» героиням своих видео о том, как они прекрасны.

В социальных сетях знаменитости появился очередной ролик с невероятным преображением. Аветисян рассказала подписчикам краткую предысторию: Оксане 36 лет, в 17 она вышла замуж и всю себя посвятила быту и воспитанию детей. Гоар же решила вернуть модели былую привлекательность при помощи макияжа.

На глазах у огромной аудитории измученная жена и мама стала голливудской звездой, словно сошедшей с красной ковровой дорожки. Образ, созданный Аветисян, сделал героиню публикации неузнаваемой. Подписчики визажиста остались в полном восторге от таких кардинальных перемен.