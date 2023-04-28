Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Уставшая женщина стала голливудской звездой: макияж и образ сделали неузнаваемой

Уставшая женщина стала голливудской звездой: макияж и образ сделали неузнаваемой

28 апреля 2023 17:45
Уставшая женщина стала голливудской звездой: макияж и образ сделали неузнаваемой

Преображение восхитило интернет-пользователей.

Гоар Аветисян может легко преобразить любую женщину. Известный визажист часто на безвозмездной основе «напоминает» героиням своих видео о том, как они прекрасны.

В социальных сетях знаменитости появился очередной ролик с невероятным преображением. Аветисян рассказала подписчикам краткую предысторию: Оксане 36 лет, в 17 она вышла замуж и всю себя посвятила быту и воспитанию детей. Гоар же решила вернуть модели былую привлекательность при помощи макияжа.

На глазах у огромной аудитории измученная жена и мама стала голливудской звездой, словно сошедшей с красной ковровой дорожки. Образ, созданный Аветисян, сделал героиню публикации неузнаваемой. Подписчики визажиста остались в полном восторге от таких кардинальных перемен.

Уставшая женщина стала голливудской звездой: макияж и образ сделали неузнаваемой

«Какое преображение», «Какая красивая женщина, не устаю пересматривать. Особенно, когда она улыбается! Необыкновенная улыбка», — подметили они в комментариях.

Фото: Соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
1 комментарий
Related video