Установил антирекорд: в карьере Ричи есть лишь один фильм, за который ему по-настоящему стыдно — и речь даже не о «Короле Артуре»

Гай Ричи умеет посмеяться над собой — и это редкое качество для режиссера с таким эго и фильмографией. Сегодня мастеру криминальных хитросплетений и фирменных монтажных перебивок исполняется 57 лет, и, оглядываясь назад, он честно признавался: в его карьере есть картина, которую он снял зря. Удивительно, кстати, что это вовсе не боевик.

Речь о мелодраме «Унесенные» (Swept Away, 2002), которая в глазах самого постановщика пала ниже, чем сомнительный «Меч короля Артура».

История сама по себе звучит как байка: автор «Карты, деньги, два ствола» и «Большого куша» снимает ремейк итальянской романтической драмы, главную роль в которой играет… его тогдашняя жена Мадонна.

Задумка благородная — показать, как избалованная богачка и простой моряк оказываются вместе на острове и учатся помогать друг другу. На деле же получился фильм, от которого зрители и критики дружно морщились.

Вместо химии на экране — странные истерики и резкие переходы от ненависти к «великой любви». Мадонна в образе капризной леди раздражала с первых минут, а Адриано Джаннини в роли моряка выглядел жестоким и нелогичным.

Классовый конфликт вроде бы обозначен, но драматургия ломается на ровном месте. Итог: никакой правдоподобной истории любви не получилось, а финал лишь подчеркнул надуманность происходящего.

Критики не пощадили Ричи: фильм получил сразу пять «Золотых малин» — за худшую картину, худшую актрису, худший ремейк, худшую экранную пару и худшую режиссуру. Номинации достались даже оператору и партнеру Мадонны по площадке. Это был первый случай в истории, когда фильм одновременно признали и худшим ремейком, и худшей картиной года.

С тех пор Ричи в одном из интервью говорил, что именно «Унесенных» считает самым слабым своим проектом. К счастью, уже через несколько лет он вернулся к фирменным криминальным историям и вновь напомнил, за что его полюбил весь мир.

