Устали ждать новый фильм Нолана? «Одиссея» выйдет в кино уже в декабре 2025-го (но есть большой подвох)

28 ноября 2025 14:15
Вот что нужно знать поклонникам мэтра. 

Пока мир ждет июльскую премьеру «Одиссеи» Кристофера Нолана и кусает локти, режиссер приготовил фанатам ранний рождественский подарок. Уже 12 декабря избранные кинотеатры с форматом IMAX 70mm покажут шестиминутный пролог эпической ленты — причем абсолютно бесплатно для тех, кто придет на сеансы «Грешников» или «Битвы за битвой».

Так было со всеми фильмами мэтра

Этот ход стал уже традиционным для Нолана — подобно тому, как трейлер «Оппенгеймера» прикрепили к «Аватару: Путь воды», на этот раз урезанную версию пролога будут крутить перед третьим «Аватаром» неделей позже.

Но истинные ценители кино уже бронируют места именно на 12 декабря, понимая: только в IMAX на 70-миллиметровой пленке можно по-настоящему прочувствовать масштаб замысла.

Какую «Одиссею» покажут в кино

То, что увидят зрители, — не просто набор кадров или тизер, а шестиминутрый пролог. Как сообщают те, кому уже посчастливилось увидеть фрагмент, начинается рекламный ролик с загадочной фразы: «Ты слышал историю о коне?»

Дальше зрителей ждет погружение в осаду Трои — гигантского деревянного коня волокут к стенам города, а ночью Одиссей (Мэтт Дэймон) отчаянно сражается, чтобы открыть ворота. Завершается все кратким, но пугающим появлением Циклопа — Нолан явно намерен переосмыслить мифологию с размахом.

Подарок для поклонников

Интересно, что билеты на эти специальные показы в IMAX 70mm распродавались еще летом — фанаты купили свыше 25 000 билетов, не зная даже, что именно увидят. Теперь их терпение будет вознаграждено сполна. Для остальных же полноценный трейлер ждать всего неделю — до 19 декабря, когда он выйдет перед «Аватаром: Огонь и пепел».

Остается главный вопрос: сможет ли Нолан превзойти сам себя после «Оппенгеймера»? Судя по тому, как он превращает древний эпос в «мини-аттракцион» с адреналиновым звуком и мурашками от визуалов — все возможно.

Где-то на пляжах Греции заметили гигантского циклопа… постойте, это просто Нолан снимает фильм — режиссер снова превзошел самого себя.

Фото: Legion-Media
Игорь Мустафин
