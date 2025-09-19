Меню
Устали от «Шефа» с «Невским» и ищете, что посмотреть в сентябре? Вот 3 свежих сериала — тут и детективы, и пришельцы, а № 2 уже стартовал

19 сентября 2025 14:15
Конец месяца обещает быть насыщенным на отечественные премьеры.

Российские сериалы за последние годы сильно изменились — и по качеству съемки, и по темам, и по смелости сюжетов. Практически каждый месяц появляются новые проекты: от напряженных детективов до легких комедий с фантастическим уклоном.

Сентябрь — не исключение. Если вы как раз думаете, что бы включить вечером, у нас для вас три свежих премьеры на любой вкус.

«Даниловский тупик»

20 сентября, 21:00, телеканал «Россия»

Остросюжетная мелодрама расскажет историю художницы Елены, у которой вроде бы есть всё: семья, дом, уют. Но счастье рушится в момент, когда муж уходит к молодой секретарше и забирает сына через суд.

Неожиданно помощь приходит именно от соперницы — Настя готова поддержать Елену в борьбе за ребенка. Правда, вскоре сама бесследно исчезает, и тут всё только начинается.

«Бой с тенью»

Где и когда смотреть: 22:00, на Первом (показ стартовал 15 сентября)

Исторический детектив, действие которого разворачивается в 1980-е годы. В центре сюжета — журналист Ельцов, который связывает убийство и ограбление банка в одну большую историю коррупции и заговоров.

Чем дальше он копает, тем выше поднимаются нити преступлений — вплоть до верхних эшелонов власти. Сериал снят по роману Эдуарда Хруцкого, и продюсеры подчеркивают, что именно литературная основа помогла сделать его динамичным и захватывающим.

«Планетяне»

Где и когда смотреть: 22 сентября, 20:00, ТНТ

Комедийный сериал для тех, кто любит легкий, ненавязчивый юмор. Два инопланетянина прилетают на Землю в поисках пропавшего сына императора Галактики и маскируются под обычную семейную пару.

Они ходят на работу, общаются с соседями и попадают в комичные ситуации, сталкиваясь с человеческой повседневностью.

Режиссер Урал Сафин отмечает: это история не столько про пришельцев, сколько про нас самих. В основе сюжета — любовь и то, как даже самые необычные обстоятельства не отменяют простых человеческих чувств.

Фото: Кадры из сериалов «Даниловский тупик», «Бой с тенью», «Планетяне», «Невский», «Шеф»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
