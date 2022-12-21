Усталая женщина с усами: такой красавицу Ольгу Аросеву мало кто видел (фото)

Ольга Аросева была одной из ярчайших звезд советского кино. Но мало кто знает, что за кулисами эта улыбчивая и добродушная артистка превращалась в образцовую стерву. Если зрители боготворили Аросеву, то коллеги старались не сталкиваться с ней лишний раз, потому что боялись. Актриса умела и любила плести театральные интриги.

Кроме того, она обладала неуправляемым характером и взрывным темпераментом. Например, капризная артистка могла на пустом месте накричать на гримеров и костюмеров, бросить расческу и раскидать вещи. Дружить с женщинами Аросева не умела, впрочем, как и с мужчинами. Все ее амурные отношения заканчивались довольно быстро и бесславно, хотя от поклонников не было отбоя.

Трудно поверить, что у артистки с такой располагающей внешностью был настолько тяжелый характер. Лишь одна роль в ее фильмографии отчасти выдает истинную личность Аросевой: она сыграла пани Фисташкову в картине «Короткие истории». В этой усатой непривлекательной женщине невозможно узнать обаятельную Ольгу Александровну.

В одном из интервью, опубликованном на портале Womanhit , актриса сетовала, что ее характер называют стервозным. Но, впрочем, опровергать эти слова Аросева не стала.