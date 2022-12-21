Усталая женщина с усами: такой красавицу Ольгу Аросеву мало кто видел (фото)
Лишь коллеги знали ее натуру.
Ольга Аросева была одной из ярчайших звезд советского кино. Но мало кто знает, что за кулисами эта улыбчивая и добродушная артистка превращалась в образцовую стерву. Если зрители боготворили Аросеву, то коллеги старались не сталкиваться с ней лишний раз, потому что боялись. Актриса умела и любила плести театральные интриги.
Кроме того, она обладала неуправляемым характером и взрывным темпераментом. Например, капризная артистка могла на пустом месте накричать на гримеров и костюмеров, бросить расческу и раскидать вещи. Дружить с женщинами Аросева не умела, впрочем, как и с мужчинами. Все ее амурные отношения заканчивались довольно быстро и бесславно, хотя от поклонников не было отбоя.
Трудно поверить, что у артистки с такой располагающей внешностью был настолько тяжелый характер. Лишь одна роль в ее фильмографии отчасти выдает истинную личность Аросевой: она сыграла пани Фисташкову в картине «Короткие истории». В этой усатой непривлекательной женщине невозможно узнать обаятельную Ольгу Александровну.
В одном из интервью, опубликованном на портале Womanhit, актриса сетовала, что ее характер называют стервозным. Но, впрочем, опровергать эти слова Аросева не стала.