Устала жить как в плену: молодая жена слила в Сеть пикантное фото Цекало

Александра Цекало по праву можно назвать ловеласом. Продюсер и шоумен женат в четвертый раз. Супруга звезды младше него на 30 лет. Прекрасная Дарина Эрвин пишет картины и посвящает всю свою жизнь искусству. Парочка обосновалась в Соединенных Штатах, однако красавица не рада жизни на чужбине.

32-летняя художница жалуется, что США погрязли в ханжестве. Повсюду эффектную брюнетку преследуют ограничения и осуждающие взгляды. Дарина любит откровенные наряды, экстремальное мини и глубокое декольте, но, видимо, пуританские американцы не в восторге от образов россиянки.

Но у Эрвин остается одна радость — рисование обнаженной натуры. Особенно барышня любит работать над портретами мужчин. Супруг поддерживает увлечение возлюбленной, поэтому частенько ей позирует. Недавно художница выложила в соцсети кадр, на котором ее голый муж рассматривает одну из картин. Оказывает, влюбленные то и дело занимаются живописью без одежды.