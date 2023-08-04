Устала прятать: Куркова впервые обнародовала трогательное фото с новорожденной дочерью

Равшана Куркова известна как одна из самых скрытных артисток России. В течение года она не признавалась, что у нее и у ее избранника Сергея Амаряна родился сын Гаспар, и только совсем недавно представила публике дочь, которая появилась на свет в этом марте.

В публикации Куркова предпочла не откровенничать с поклонниками. В кадре видна лишь крошечная рука ее дочери, а в подписи она не раскрыла никакие подробности родов и даже не назвала имя девочки.

Пользователи Сети были поражены трогательной публикацией. Они осыпали Куркову комплиментами и поздравлениями, отметив, что второй ребенок артистки стал для них большим сюрпризом.

«Уровень нежности зашкаливает», — пишут растроганные поклонники.

Также многие фанаты решили расспросить артистку и задали ей множество вопросов о дочери. Но звезда «Пищеблока» проигнорировала интерес публики.