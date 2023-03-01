Устала от оскорблений мужа: посмотрите, как россиянка преобразилась после смены имиджа

В течение года бывший супруг россиянки Загидат издевался над ней из-за проблем с лишним весом. Гормональный сбой привел к тому, что женщина начала поправляться, а это не понравилось ее экс-избраннику, который позволял себе переходить на оскорбления в адрес возлюбленной.

По его мнению, Загидат не только выглядела не так привлекательно, как раньше, но и перестала одеваться интересно и красиво. Поэтому он настоял, чтобы она отправилась на шоу «Модный приговор», где стилисты помогут изменить ее имидж.

Экспертам программы действительно удалось открыть красоту героини. В трех комплектах они подчеркнули ее внутреннюю харизму, а благодаря удачным фасонам смогли скрыть лишние килограммы. Дополнила образ эффектная прическа, которая пришла на смену скучному хвостику.

В итоге Загидат вновь поверила в себя и смогла восстановить самооценку, разрушенную уже бывшим супругом.