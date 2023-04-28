Устал от России окончательно: Леонтьев не скрыл горькую правду о переезде в США

Валерий Леонтьев за годы карьеры успел покорить не одно поколение слушателей. Миллионы фанатов признаются артисту в любви и мечтают с ним познакомиться, однако такая популярность лишь тяготит исполнителя, которому совсем недавно исполнилось 74 года.

По словам самого Леонтьева, он устал от постоянного внимания со стороны фанатов. Поэтому певец решил переехать в США, где уже долгое время владеет домом. В Майами, как признается музыкант, он может спокойно гулять по улицам, отдыхать в кафе и не скрываться от поклонников. Но на родине ему не удается даже выйти из дома и не встретить преданного фаната.

«В России не выйдешь, реакция будет как на прогуливающегося слона», — цитирует слова артиста «Интервью. Люди и События ».

При этом Леонтьев подчеркнул, что пока не планирует навсегда переезжать из России. Последнее время он живет на две страны и проводит каждые полгода в Америке. При этом отдыхает знаменитость именно в США, а в Москве предпочитает работать.