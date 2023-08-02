Успешный и красивый: брат Бондаренко понравится женщинам не меньше, чем актер

Станислав Бондаренко известен как один из самых красивых и талантливых отечественных актеров. Звезда сцены покорил миллионы женщин своими работами в кино и сериалах и не страдает от недостатка внимания. При этом далеко не все знают, что у артиста, который старается не рассказывать фанатам о своих родственниках, есть старший брат Александр, который может похвастаться не менее успешной карьерой.

Так, Александр решил не связывать свою жизнь с искусством и посвятил себя пластической хирургии. Он работает в московской клинике, регулярно проходит обучение по всему миру, а свободное время посвящает путешествиям.

О жизни брат Бондаренко рассказывает в своих социальных сетях. Александр делится как снимками из личной жизни, так и результатами своей работы. И, по словам его подписчиков, он может похвастаться эффектной внешностью и мог бы составить конкуренцию брату на съемочной площадке.