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Успешный, богатый и знаменитый: аккордеонист из «Минуты славы» вырос идеалом мужчины

12 сентября 2023 18:15
Успешный, богатый и знаменитый: аккордеонист из «Минуты славы» вырос идеалом мужчины

Из пухлощекого мальчика — в брутального мачо.

Шоу «Минута славы» открыло множество талантов. Одним из самых запоминающихся участников программы стал победитель первого сезона Максим Топаев. 14-летний аккордеонист покорил не только членов жюри, но и зрителей. Своим выигрышем в размере одного миллиона рублей мальчик поделился с родителями.

Школьника узнавали на улице, о нем писали в прессе. После участия в телепередаче Максим стал организовывать гастроли и концерты, в шесть лет юноша был солистом оркестра Росгвардии. Успешный музыкант, в последние годы он несколько сменил свой род деятельности.

31-летний Топаев всерьез заинтересовался политикой и принимает активное участие в общественной работе и гуманитарной деятельности. Аккордеонист, который заметно возмужал, счастлив в браке с пианисткой по имени Мария. В 2015 году у пары родилась дочь София, с которой Максим Топаев старается проводить все свободное время.

Успешный, богатый и знаменитый: аккордеонист из «Минуты славы» вырос идеалом мужчины
Фото: Кадр из шоу «Минута славы», соцсети
Алла Новикова
Алла Новикова
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