Успешные, но ленивые: 3 знака Зодиака, которым все по жизни достается легко

Этим знакам не нужно прилагать особых усилий, чтобы разбогатеть.

О финансовом благополучии мечтают многие, но достичь его получается лишь у единиц. При этом кто-то вкалывает сутками напролет, чтобы заработать на самое необходимое, а кто-то не прикладывает даже минимальных усилий и все равно снимает все сливки. Астрологи назвали три знака зодиака, под которыми рождаются ленивые, но обеспеченные люди - деньги сами идут к ним в руки.

Дева

“Чтобы Дева - да самый ленивый знак? Быть такого не может!”, - ахнут многие, увидев первую строчку в рейтинге. “Да, именно так”, - подтвердят астрологи свои наблюдения.

Со стороны кажется, что Дева постоянно загружена работой.

Дело постоянно спорится, вот только не в руках самого знака - ведь он настоящий мастер делегировать обязанности.

Раздав всем поручения, уроженцы земного знака только контролируют всех и высказывают замечания - с их взыскательностью это получается проще простого. Сама же Дева бездействует.

Поэтому в то время как другие горбатятся, представители этого знака только получают да пересчитывают прибыль. Удобно, ничего не скажешь!

Скорпион

Представители водного знака за долгие века приобрели в гороскопе суровую и даже грозную репутацию. Именно она и позволила Скорпиону попасть в топ ленивых и богатых знаков.

Слава уроженцев этого знака идет впереди них, поэтому Скорпиону не приходится особенно напрягаться. Убежденные в его исключительных качествах, работодатели без проблем берут его на высокие должности.

А уж там-то легко перекладывать обязанности на чужие плечи, наслаждаться ничегонеделанием и получать при этом очень щедрую зарплату.

Время от времени, чтобы не вызывать нареканий руководства, Скорпион делает что-то своими ручками. Но так, чтобы не слишком утомиться в процессе.

Козерог

Люди, рожденные под знаком Козерога, наделены удивительной везучестью. Порой им не приходится прикладывать никаких особых усилий, чтобы получить в свое распоряжение крупную сумму.

Выиграть в лотерею? Получить внезапно большое наследство? Сорвать джекпот в азартных играх?

Все это хорошо знакомо представителям земного знака.

В то время как окружающие считают Козерогов настоящими трудоголиками, они лишь усердно имитируют бурную деятельность - тот случай, когда репутация работает на них.

С каждым годом кошелек этого знака становится все толще, а усилий, которые прикладывает к этому Козерог - все меньше.