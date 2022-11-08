Успешные, но ленивые: 3 знака Зодиака, которые смогут всего добиться, не прикладывая усилий

В старину существовало множество примет и поверий, как привлечь в свою жизнь финансовое благополучие. Считалось, например, что для того, чтобы разбогатеть, необходимо подкармливать птичек - чем больше зерен или крошек склюют пернатые, тем больше денег появится в кошельке у человека. В наши дни также существует множество способов притянуть денежную удачу, но прежде чем начать ворожить, астрологи рекомендуют вспомнить, кто вы по гороскопу. Согласно наблюдениям специалистов, некоторым знакам даже напрягаться особо не нужно, чтобы получить на свой банковский счет круглую сумму. Рассказываем, кто же эти счастливчики.

Дева

Представители земного знака, как правило, могут обходиться малым - они не транжирят деньги налево и направо, упрекнуть их в мотовстве, за редким исключением, невозможно.

Быть может, именно потому, что Девы практически равнодушны к количеству денег в своем кошельке, материальное благополучие так и липнет к ним.

На счете в банке у уроженцев этого знака хранится солидная сумма, которая даже не снилась большинству зодиакальных транжир. Девы с большим уважением относятся к финансам, поэтому вселенная награждает их за это везением и появлением дополнительных источников дохода.

Скорпион

Люди, рожденные под знаком Скорпиона, обладают превосходной интуицией, в том числе в сфере бизнеса и финансов.

Уроженцы водного знака могут сделать источник дохода буквально из ничего, благо что они не ограничиваются одними только планами и идеями, а с энтузиазмом берутся за воплощение своих замыслов в жизнь.

Как правило, у них это успешно получается - порой Скорпиону необходимо лишь помочь делу встать на рельсы, а дальше все идет само собой и автору идеи остается только собирать прибыль, наслаждаться успехом и генерировать новые гениальные проекты.

Козерог

Трудолюбивые Козероги вполне могли бы добраться до определенной ступеньки на карьерной лестнице, затем с чистой совестью делегировать основную работу подчиненным и получать прибыль.

Однако представители земного знака не могу сидеть в офисе сложив руки, а потому постоянно находятся в самой гуще событий и чем-то занимаются.

Неудивительно, что мироздание благоволит к этим трудягам - кошелек и банковские счета Козерогов год от года становятся все больше и солиднее, ведь, помимо прочего, этот знак тратит довольно мало средств.