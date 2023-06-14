Успенский хохотал до истерики: что не так с мультфильмом о Простоквашино

В 60-х годах прошлого века на экраны вышел мультипликационный фильм «Трое из Простоквашино». История о простой советской семье сразу же полюбилась телезрителям всех возрастов. Но в самом большом восторге, конечно, были дети. Ну кто из нас в детстве не мечтал сбежать от родителей и жить отдельно? Или кто-то отказался бы от компании кота и собаки, пусть даже не говорящих, а совершенно обычных? Словом, приключения дяди Федора захватили детские умы и сердца.

В истории мультфильма есть немало любопытных фактов. Например, художник-мультипликатор, который трудился над картиной «Трое из Простоквашино», прототипом мамы главного героя сделал свою супругу. А сам дядя Федор в разных сериях был нарисован по-разному. Самой сложной фигурой оказался говорящий галчонок. Нарисовать его не могли очень долго, а в числе потенциальных авторов оказался сам Шварцман, создатель Чебурашки.

Кроме того, в мультике можно заметить множество ляпов. Постоянно исчезали и перемещались предметы, а в некоторых случаях, наоборот, появлялись ниоткуда. А больше всего пересудов, пожалуй, вызвал бюст мамы дяди Федора, который также то появлялся, то исчезал. Не избежало ляпов и современное продолжение любимого мультика. Так, новоявленная сестра дяди Федора вдруг обрела отчество Павловна, хотя отца во всех частях зовут Дима. Именно над этим ляпом сильно смеялся Эдуард Успенский, создавший первую трилогию.