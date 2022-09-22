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Успенская вынуждена оправдываться перед фанатами: вот почему

22 сентября 2022 11:00
Успенская вынуждена оправдываться перед фанатами: вот почему

Артистку подловили в неожиданный момент.

Любовь Успенская в очередной раз продемонстрировала поклонникам, какая она заботливая мать. Артистка уделяет много внимания своей дочери Татьяне Плаксиной, избавившейся от зависимости и решившей развивать сольную карьеру. При этом знаменитость не боится действовать во вред себе.

Недавно королева шансона отправилась вместе с наследницей в фотостудию. В кадр объектива попала не только Плаксина, но и Успенская, которая явно была к этому не готова. Впоследствии видео со звездой опубликовала в своих социальных сетях модельер мехового дома Юлия Дилуа.

Успенская вынуждена оправдываться перед фанатами: вот почему

Когда исполнительница поняла, что ее снимают, то принялась оправдываться перед фанатами за свой внешний вид. «Я сегодня не в форме. Я просто пришла поддержать свою дочь во время фотосессии», — подчеркнула певица, представшая в кадре не в очередном вечернем платье, а в джинсах и свитере.

Фото: Legion-Media, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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