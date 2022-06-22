Успенская рассекретила последние слова скончавшегося в 31 год звезды «Голоса»

Любовь Успенская прокомментировала смерть музыканта Левана Кбилашвили. Соответствующей публикацией знаменитость поделилась в своих социальных сетях.

Как рассказала артистка, Кбилашвили был не только ее коллегой, но и близким другом. Певица до сих пор не может поверить в случившееся, ведь еще не так давно между ними состоялся телефонный разговор, поэтому Успенская не догадывалась, что может произойти.

«Накануне вечером я получила от него сообщение и видео с его концерта», — пишет певица.

Пользователи Сети не оставили без внимания запись Успенской. В комментариях они постарались поддержать исполнительницу, не поскупившись на теплые слова.

«Будьте сильной, Любовь, вы со всем справитесь», — уверены фанаты артистки.

Отметим, что Леван Кбилашвили, по предварительным данным, скончался от остановки сердца во сне. Музыкант был широко известен своим участием в седьмом сезоне шоу «Голос».