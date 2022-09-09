Успенская показала, кого воспитывает от Баскова: это девочка

Любовь Успенская когда-то была сверхпопулярна в России, а строчки про кабриолет раздавались почти из каждого окна. Но сейчас звезда шансона отошла от активной концертной деятельности и в основном появляется лишь в социальных сетях.

И вот недавно в аккаунте певицы появилось радостное и веселое сообщение о судьбе ее «чада» — кота, которого Успенской подарил коллега по цеху Николай Басков. Любовь Успенская написала, что Ники оказался не мальчиком, а очень даже озорной девочкой, которой и не хватало в доме.

Маленького рыжего питомца шотландской короткошерстной породы Басков преподнес Успенской совсем недавно, но пушистой красотке уже семь месяцев. А имя ей королева русского шансона как раз и дала в честь щедрого друга. Теперь Ники известна всем поклонникам Успенской и еще не раз порадует их своими приключениями.