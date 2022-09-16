Успенская озвучила требования к 33-летней дочери: народ поддержал

Любовь Успенская, наконец, наладила отношения с дочерью Татьяной Плаксиной. Непростой период их жизни, полный громких скандалов, остался позади.

Сегодня королева шансона во всем помогает своей наследнице. Например, певица поддерживает решение Плаксиной развивать сольную карьеру. На продюсирование дочери Успенская не жалеет ни сил, ни денег, поскольку считает ее очень талантливой.

И если к творческой жизни наследницы у артистки нет вопросов, то с жизнью личной дело обстоит иначе. В интервью порталу «ТН звезды » Успенская озвучила требования к 33-летней дочери, которые сводятся к одному: пора рожать.

«Говорю: „Таня, когда я уже бабушкой стану?“», — призналась исполнительница. Плаксина же пока не желает становиться матерью, поскольку сейчас для нее на первом месте стоит работа. Между тем народ поддержал желание артистки обзавестись внуками. Поклонники звезды заметили, как нежно она относится к своей крестнице Николь, и пришли к выводу о том, что знаменитость будет превосходной бабушкой.