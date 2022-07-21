Успенская озвучила неожиданное решение дочери: такого не ожидал никто

После долгих скандальных конфликтов Любови Успенской с дочерью сейчас между ними, наконец, установился мир. Певица объясняет, что когда Татьяна жила в США, то родной отец настраивал девушку против нее. Только после того как Успенская подключила к решению проблем друга Казимира, который тоже давно живет в Штатах, Плаксина изменила мнение об артистке и согласилась с ней поговорить. Мужчина на некоторое время даже заменил девушке родного отца.

Сейчас Татьяна живет в России и отношения с отцом не поддерживает. Более того, она намерена оборвать и последнюю связь с ним. Успенская озвучила неожиданное решение дочери. Выяснилось, что Татьяна хочет сменить фамилию. И Любовь ее в этом поддерживает. По ее мнению, Плаксина отсылает к плачу и грусти, тогда как ее фамилия символизирует успех. Но Татьяна раздумывает над тем, чтобы взять фамилию Казимира, который так много сделал для восстановления ее отношений с матерью. По словам певицы, пока окончательное решение ее дочь не приняла.