Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Артистка преследует свои цели.
Любовь Успенская гордится достижениями единственной дочери Татьяны Плаксиной. Звездная наследница предпринимает попытки повторить успех своей матери и стать звездой.
Королева шансона только рада такому развитию событий: артистка не скрывает, что помогает своей дочери, выступая в качестве ее продюсера. На развитие сольной карьеры Татьяны исполнительница тратит большое количество денег, и останавливаться она не планирует.
Как оказалось, Успенская преследует вполне определенные цели. Для знаменитости важно не только, чтобы ее дочь нашла свое место в жизни, но и нечто другое. Любовь Залмановна честно призналась, что впервые «вытолкнула» Плаксину на сцену во время своих гастролей. Тогда начинающая певица выступала даже без репетиций, чтобы впоследствии ее мама могла обогатиться.
«Деньги будут сыпаться на меня дождем», — подытожила Успенская в интервью изданию «Современное здоровье».