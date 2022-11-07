Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так

Любовь Успенская гордится достижениями единственной дочери Татьяны Плаксиной. Звездная наследница предпринимает попытки повторить успех своей матери и стать звездой.

Королева шансона только рада такому развитию событий: артистка не скрывает, что помогает своей дочери, выступая в качестве ее продюсера. На развитие сольной карьеры Татьяны исполнительница тратит большое количество денег, и останавливаться она не планирует.

Как оказалось, Успенская преследует вполне определенные цели. Для знаменитости важно не только, чтобы ее дочь нашла свое место в жизни, но и нечто другое. Любовь Залмановна честно призналась, что впервые «вытолкнула» Плаксину на сцену во время своих гастролей. Тогда начинающая певица выступала даже без репетиций, чтобы впоследствии ее мама могла обогатиться.