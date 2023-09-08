Успенская изувечена: заплаканная дочь вышла на связь с тревожным заявлением

В Сети и на телевидении продолжает разворачиваться скандал вокруг звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова. Любимого врача Филиппа Киркорова сразу несколько знаменитостей обвиняют в некачественной работе. Татьяна Плаксина пришла на шоу Юлии Барановской и Александра Гордона, чтобы рассказать о проблемах матери. По словам звезды, Любовь Успенская сильно пострадала от рук скандально известного доктора.

Девушка едва сдерживала слезы, рассказывая о состоянии певицы. По словам Татьяны, артистка пришла к Хайдарову, чтобы поработать над телом. Она даже не думала снова увеличивать грудь, но сам хирург предложил замену имплантов уже после начала процедуры.

Полтора месяца Успенская провела в бандаже. Когда его сняли, артистка увидела сильные шрамы на руках, а ее бюст выглядел просто ужасно.