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Успенская изувечена: заплаканная дочь вышла на связь с тревожным заявлением

8 сентября 2023 10:15
Успенская изувечена: заплаканная дочь вышла на связь с тревожным заявлением

Наследница сообщила о состоянии матери.

В Сети и на телевидении продолжает разворачиваться скандал вокруг звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова. Любимого врача Филиппа Киркорова сразу несколько знаменитостей обвиняют в некачественной работе. Татьяна Плаксина пришла на шоу Юлии Барановской и Александра Гордона, чтобы рассказать о проблемах матери. По словам звезды, Любовь Успенская сильно пострадала от рук скандально известного доктора.

Девушка едва сдерживала слезы, рассказывая о состоянии певицы. По словам Татьяны, артистка пришла к Хайдарову, чтобы поработать над телом. Она даже не думала снова увеличивать грудь, но сам хирург предложил замену имплантов уже после начала процедуры.

Полтора месяца Успенская провела в бандаже. Когда его сняли, артистка увидела сильные шрамы на руках, а ее бюст выглядел просто ужасно.

«Грудь разных размеров, каменная, будто скомкана», — заявила Плаксина.

Успенская изувечена: заплаканная дочь вышла на связь с тревожным заявлением
Фото: Legion-Media, кадр из программы “Мужское/Женское”
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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