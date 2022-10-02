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Успенская 2.0: изменившегося до неузнаваемости Стаса Михайлова вывели на чистую воду

2 октября 2022 18:15
Успенская 2.0: изменившегося до неузнаваемости Стаса Михайлова вывели на чистую воду

Любимец женщин не гнушается пластических операций. 

 

Пару лет назад певец Стас Михайлов заметно преобразился. Поклонники гадали, в чем же секрет таких резких изменений. В интервью певец рассказывал, что все дело в спорте, правильной диете и тщательном уходе за лицом. Также зимой Михайлов сбросил целых десять килограмм – по словам артиста, все дело в операции на аппендицит. Но издание «Starhit» доказало, что Стас Михайлов явно лукавит.

Корреспонденты сообщают, что 11 сентября Михайлов лег на операцию в клинику «Олимп» к своему другу, хирургу Тимуру Хайдарову. Именно Хайдаров скорректировал фигуры Любови Успенской и блогера Давы. По информации издания, певцу сделали липосакцию области живота, подбородка, боков и груди. Стоимость подобной процедуры в клинике Тимура Хайдарова составляет около 1,2 миллиона рублей.

Успенская 2.0: изменившегося до неузнаваемости Стаса Михайлова вывели на чистую воду

Фото: Legion-Media, Globallookpress.com
Алла Новикова
Алла Новикова
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