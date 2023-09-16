Успела даже попрощаться: Высоцкая раскрыла жуткие детали ДТП во Франции

К началу нового театрального сезона Юлия Высоцкая вернулась в Россию. Последние несколько недель она вместе с мужем Андреем Кончаловским провела за границей на побережье Италии в собственном коттедже. Свободное время актриса посвятила изучению жизни великих людей.

Особенно сильно ее потрясла печальная судьба любимой женщины Сергея Есенина. Высоцкую шокировали жуткие обстоятельства смерти Айседоры Дункан в ДТП во Франции. Танцовщица погибла, не заметив, как ее шарф зацепился за колесо автомобиля и стал удавкой. Российская актриса добавила, что, согласно легенде, бывшая супруга поэта успела даже попрощаться, заявив, что идет к славе.

А ведь в жизни Высоцкой Франция тоже сыграла роковую роль.

10 лет назад ее дочь Мария попала в дорожную аварию вместе с отцом. Андрей Кончаловский не получил сильных травм, а вот девочка впала в кому. Сейчас о ее состоянии ничего не известно — звездная семья не допускает утечек новостей в прессу.