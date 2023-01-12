Успел увидеть собственную могилу: правда о гибели Анатолия Папанова повергнет в шок

Великолепный советский актер Анатолий Папанов запомнился большинству зрителей по роли легендарного Лелика из «Бриллиантовой руки», а также благодаря озвучиванию Волка из «Ну, погоди!». Последней работой артиста стала картина «Холодное лето пятьдесят третьего...». Но Папанову не было суждено озвучить своего героя.

Сюжет фильма рассказывает о политическом ссыльном, которому пришлось столкнуться с другими уголовниками. Эта драматическая роль стала для Анатолия Дмитриевича нетипичной, ведь актер славился своим комедийным талантом.

По сюжету персонаж Папанова умирает в конце фильма. Однако сцену похорон снимали без участия актера. Он не придавал своей экранной смерти особого значения, ведь в актерской среде есть примета — кто умирает в кино, тот будет долго жить. Однако после съемок Папанов все-таки попросил режиссера показать могилу своего героя. Тогда артист не знал, что через месяц не станет и его самого.

Анатолий Папанов скоропостижно скончался прямо в душе. В их доме отключили горячую воду, но актера, ведущего здоровый образ жизни, это не остановило. В ванне с ним произошел сердечный приступ, хотя ранее актер славился богатырским здоровьем. Возможно, та роль в картине «Холодное лето пятьдесят третьего...» была предзнаменованием его скорой смерти.