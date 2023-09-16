Успел сняться до трагедии: вы пожалеете, что не видели Бодрова в одной из последних ролей

Сергей Бодров-младший ушел из жизни совсем молодым: актеру было всего 30 лет. Для большинства зрителей он так и остался Данилой Багровым из фильмов «Брат» и «Брат 2» Алексея Балабанова. Но последний проект с участием артиста раскрыл его талант не меньше.

В 2001 году на телевидении появилось новое шоу «Последний герой». Его участники оказывались один на один с дикой природой и должны были выживать в очень сложных условиях. Ведущим этого проекта стал Сергей Бодров-младший.

Оказалось, что у начинающего режиссера не меньше способностей и к работе в таком формате. Уникальная харизма помогала ему поддерживать позитивное настроение на съемочной площадке даже в самой тяжелой обстановке.

К сожалению, во втором сезоне актер уже не смог принять участие. Сразу после завершения «Последнего героя» он отправился в Кармадонское ущелье для работы над новым фильмом. Из-за схода ледника погибла вся съемочная группа.