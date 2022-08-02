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Успел и поскорбеть, и себя похвалить: вот что Разин ляпнул про Шатунова

2 августа 2022 16:05
Успел и поскорбеть, и себя похвалить: вот что Разин ляпнул про Шатунова

Продюсер снова навлек на себя гнев фанатов певца.

1 августа состоялась панихида по Юрию Шатунову в 40 дней после его смерти. Поклонники артиста собрались у могилы, чтобы отдать дань памяти любимому музыканту. Не прошел мимо этой даты и бывший коллега Шатунова по группе «Ласковый май», продюсер Андрей Разин. Он выступил с очередным заявлением в соцсетях и, по мнению фанатов Шатунова, ляпнул лишнего. Разин назвал Юрия «дорогим кумом» и вспомнил их отношения на заре карьеры певца. По словам Андрея, именно он привез Шатунова в Москву, чем изменил всю его жизнь.

«Горжусь тем, что являлся автором этого проекта», — подчеркнул Разин.

Пользователи сочли такое поведение продюсера неподобающим трауру по артисту. Слова Разина вызвали у них настоящее раздражение.

«И поскорбеть успел, и себя не забыл похвалить», «Никогда про свой пиар не забудет», «Что за человек? Лучше бы молчал», — обменивались мнениями в Сети разгневанные поклонники умершего музыканта.

Напомним, после смерти Шатунова его близкие люди сразу обвинили Разина в доведении певца до инфаркта. Последние несколько месяцев бывшие друзья выясняли отношения в судах, споря о правах на легендарные хиты.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Елена Королева
Елена Королева
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