Успех Витаса был возможен только в России: над ним смеялся каждый иностранец

В начале нулевых имя Витаса было у всех на слуху. Певец выпустил свой главный хит «Опера #2» и шокировал публику не только вокальными данными, но и внешностью. Не будет преувеличением сказать, что такого россияне еще не видели.

Казалось, будто эпатажный артист прибыл на Землю с другой планеты. Дошло до того, что появились слухи о том, будто Витас дышит жабрами: якобы именно поэтому он каждый раз закрывал свою шею от любопытных глаз и мог петь так, что посуда билась вдребезги. Успех на родине у звезды был невероятным, но при этом скоротечным, а за рубежом Витаса и вовсе подняли на смех.

В 2019 году исполнитель засветился на таком крупном международном фестивале, как Tomorrowland. Мероприятие проходило в Бельгии, и когда певец появился перед огромной толпой, вновь примерив на себя инопланетный образ, то зрители попросту расхохотались. Витас не учел того, что амплуа, 20 лет назад сделавшее его знаменитым в России, было чуждо иностранцам и утратило свою актуальность.