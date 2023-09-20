Успех обрушился внезапно: Крутому устроили неожиданный прием на площади в Венеции

Игорь Крутой проводит значительную часть своей жизни в заграничных поездах. Мэтр нередко гостит в старой Европе, наслаждаясь красотой старинных городов. Но композитор не ожидал, чем обернется очередное посещение прекрасной Венеции. Крутой не знал, какой подарок его поджидает прямо на центральной площади.

Звезда решила пообедать в кафе с красивым видом. Рядом музыканты наигрывали мелодии, радуя посетителей. И вдруг Игорь Крутой услышал знакомую композицию — это была песня

«Я люблю тебя до слез», которую сочинил сам маэстро. «Жизнь композитора удалась», — радостно сообщил автор композиции, обнаруживший, что его музыку знают и любят во всем мире.