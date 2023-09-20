Успех обрушился внезапно: Крутому устроили неожиданный прием на площади в Венеции
О таком сюрпризе мечтает каждый композитор.
Игорь Крутой проводит значительную часть своей жизни в заграничных поездах. Мэтр нередко гостит в старой Европе, наслаждаясь красотой старинных городов. Но композитор не ожидал, чем обернется очередное посещение прекрасной Венеции. Крутой не знал, какой подарок его поджидает прямо на центральной площади.
Звезда решила пообедать в кафе с красивым видом. Рядом музыканты наигрывали мелодии, радуя посетителей. И вдруг Игорь Крутой услышал знакомую композицию — это была песня
«Я люблю тебя до слез», которую сочинил сам маэстро. «Жизнь композитора удалась», — радостно сообщил автор композиции, обнаруживший, что его музыку знают и любят во всем мире.
«Это очень приятное чувство, Игорь Яковлевич! Творите на радость людям еще долгие годы!», «А как бы обрадовались музыканты, узнав, что сам великий композитор слушает их», «Аж до мурашек по телу... Любимый МАЭСТРО, это действительно так здорово!» — комментировали видео растроганные пользователи Сети.