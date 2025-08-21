Меню
«Успех был колоссальным»: Цискаридзе родился в год выхода этого военного сериала — частенько пересматривает

21 августа 2025 19:20
Даже не чурается раскрашенной версии ленты. 

Во время премьеры «Семнадцати мгновений весны» в августе 1973 года страна будто замирала. Пустели улицы, замолкали дворы, а люди спешили домой — успеть к экрану, к Штирлицу. Даже те, кто никогда не смотрел телевизор, в эти вечера прилипали к голубым огонькам.

Николай Цискаридзе родился в 1973 году, но близкие нередко рассказывали ему, каким событием стала экранизация истории Штирлица.

Феномен из СССР

Это был не просто сериал, проект загипнотизировал все республики. Советский разведчик Максим Исаев, он же штандартенфюрер СС Макс Отто фон Штирлиц, стал символом времени.

Каждый его взгляд, пауза, каждое слово будто завораживали миллионы людей, Цискаридзе, посмотревший сериал спустя годы не стал исключением.

«Его успех был колоссальным».

Режиссёр Татьяна Лиознова собрала на площадке актёров первой величины. Вячеслав Тихонов сыграл так, что казалось: это документальные хроники, а не художественное кино.

История, которая держит в напряжении

Сюжет держал страну в напряжении. Весна 1945 года. Операция «Санрайз» — тайные переговоры между нацистами и американцами. Штирлиц должен сорвать чужую игру и выполнить задание генштаба. Парадоксальным было то, что даже фашистские генералы показаны не картонными злодеями, а живыми людьми со страхами и слабостями.

А музыка… Первые аккорды из «Момента истины» Евгения Птичкина и Микаэла Таривердиева — и сердце уходило в пятки. Не зря говорят: ни до, ни после телевизор не производил такого эффекта.

«Самая знаменитая реплика из фильма, – произнесенная Мюллером, которого великолепно исполнил Леонид Броневой, ставшая уже народной и используется нашими людьми в быту: "Штирлиц, а вас я попрошу остаться"», — отметил артист балета на Дзене.

Сегодня «Семнадцать мгновений весны» всё так же пересматривают. Цветная версия есть, Цискаридзе ее видел, но для настоящих фанатов она чужая — Штирлиц должен быть только чёрно-белым.

Цискаридзе правильно отметил: этот сериал останавливал время, жизнь в СССР замирала и даже преступники не шли на дело, опасаясь пропустить новую серию.

30 000 000 зрителей и недовольные критики: главным фильмом своей карьеры Лиознова считала вовсе не «17 мгновений…» — снимала про себя.

Фото: Legion-Media, кадры из сериала «Семнадцать мгновений весны»
Игорь Мустафин
