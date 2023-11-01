Успех Акиньшиной и не снился: не узнаете в этой рыжей бестии малышку из «Сестер»

Свою карьеру в отечественном кинематографе Оксана Акиньшина начинала вместе с Екатериной Гориной. Актрисы снялись в проекте Бодрова-младшего «Сестры». Вот только первая стала звездой, а вторая на экранах появляется редко.

Успех возлюбленной Данилы Козловского ее коллеге сегодня может только сниться. А ведь когда-то экранной Дине Муртазаевой прочили большое будущее.

Премьера нашумевшей картины состоялась, когда артистке было девять лет. На съемочную площадку она попала случайно: без особых надежд подала заявку и, к своему удивлению, прошла кастинг. О славе Горина никогда не мечтала и считала лицедейство бесполезным занятием. Вот почему, повзрослев, выбрала совсем другую профессию.

Екатерина периодически снимается в кино и сериалах, но занимается преимущественно писательской деятельностью. Несколько лет назад вышла ее книга «Воздухоплавательный парк». Также звезда преподает литературу и иностранные языки: она владеет немецким, ивритом, английским и французским.