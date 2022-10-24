Условия пугающие: квартира Дани Милохина вызвала оторопь россиян

Даня Милохин решился на откровение, однако выставил себя не посмешище. Артист вместе со своим другом, блогером Некоглаем, поселился в съемной квартире в Москве, обстановка которой стала достоянием публики.

Звезда социальных сетей не побоялся стать участником YouTube-шоу «По хатам ». Гурам Амарян пришел к знаменитостям в гости, однако тут же пожалел об этом. Условия в жилище Милохина оказались настолько пугающими, что вызвали оторопь не только у известного комика, но и у всех россиян.

В первую очередь Амарян обратил внимание на разбросанную в коридоре обувь, которой оказалось настолько много, что ведущий предположил, что Милохин организовал в своей квартире настоящий детдом. В гостиной Гурама ждало не менее неприятное открытие: повсюду — бардак, а в раковине — горы немытой посуды. И все это крайне отвратительное зрелище, по словам комика, сопровождалась не менее отвратительным запахом.

Милохин же и не думал извиняться перед Амаряном за бардак в своем доме. Во время записи программы блогер лишь смеялся в ответ на замечания комика и, судя по всему, был вполне доволен собой.