Условия не сахар: вот в какой комнате жил Куравлев перед смертью

Леонид Куравлев ушел из жизни в начале 2022 года. Народный артист незадолго до смерти переехал в пансионат для престарелых «Идиллия». Желание перебраться в социальное учреждение изъявил сам актер.

Центр для проживания Леонида Вячеславовича выбирали близкие, но окончательное решение принимал сам Куравлев. Подходили к этому вопросу очень серьезно: даже в тот день, когда артист должен был заехать в свою палату, семья была готова к отказу. Но Куравлева новое место устроило.

В пансионате звезда «Афони» получил отдельную комнату с кроватью и душевой, подходящей для пожилых людей. В Сети появились кадры из палаты: выглядит она совершенно безрадостно. Стены выкрашены в раздражающий кислотный цвет, а за окном открывается унылый пейзаж. Хотя близкие и приезжали к Куравлеву в гости, все-таки свои последние дни он провел в одиночестве в этом неуютном месте.