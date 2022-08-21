«Условие такое»: вот что Мясников «забыл» в США

Богатый опыт, полученный за рубежом, сделал Александра Мясникова очень популярным в России. Однако, не все знают, что за успехом опытного доктора стоит печальная правда об опыте, полученном в США.

В прошлом Мясников сбежал от американской медицины сверкая пятками. Виной тому стали постоянные склоки, которые регулярно провоцировались клиентами: любой прием пациента заканчивался разборками с его адвокатом.

В один момент из-за работы Мясникова больница, в которой он работал, лишилась крупной суммы денег из-за очередного иска.