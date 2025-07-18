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Киноафиша Статьи «Усишки у него, как куриные перья»: только поклонники «Мастера и Маргариты» узнают 5 героев по описанию (тест)

«Усишки у него, как куриные перья»: только поклонники «Мастера и Маргариты» узнают 5 героев по описанию (тест)

18 июля 2025 15:00
«Усишки у него, как куриные перья»: только поклонники «Мастера и Маргариты» узнают 5 героев по описанию (тест)

Проверим, как хорошо вы помните классику.

Михаил Булгаков населил «Мастера и Маргариту» персонажами настолько яркими, что их внешность врезается в память с первого взгляда. Кто не помнит кота Бегемота или пронзительный взгляд Воланда? Но сможете ли вы узнать героев, если мы опишем их без очевидных подсказок?

В этом тесте вам предстоит угадать персонажей по деталям их облика — от манеры одеваться до особых примет. Некоторые описания будут простыми, другие заставят задуматься, ведь у Булгакова каждая мелочь значима.

Не переживайте, если какие-то вопросы покажутся сложными. Зато так вы сможете открыть для себя новые детали в знакомых образах. Ну что, готовы? Тогда желаем удачи!

Ранее мы писали: «Совсем не уступает Бортко»: на Западе «Мастера и Маргариту» Кары оценили выше, чем в России — недостаток нашли лишь один

Фото: Кадр из сериала «Мастер и Маргарита»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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