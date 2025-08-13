Ушли, чтобы эпично вернуться: актеры, карьера которых триумфально возродилась спустя годы застоя

На протяжении всей своей истории киноиндустрия то и дело выбирала себе «любимчиков», которые годами оставались самыми успешными в своем деле, будь то актер, режиссер или даже продюсер. И все-таки даже тут ничто не вечно, а карьера многих в какой-то момент пошла на спад, постепенно приведя к тому, что того самого актера или режиссера все просто-напросто забыли.

В последние годы, однако, некоторые из них получили второй шанс и использовали его по максимуму — в этой подборке рассказываем об актерах, которые снова на слуху после долгого отсутствия.

Линдси Лохан, «Чумовая пятница 2» (2025)

Продолжение «Чумовой пятницы» стало для всех неожиданной, но радостной новостью, а возвращения Линдси Лохан на экраны уж точно ждали миллионы поклонников фильма.

Пару десятилетий назад Лохан считалась одной из самых перспективных молодых актрис, особенно после выхода культовой комедии «Дрянные девчонки» — затем много чего пошло не так, а ко всему прочему добавились и проблемы с законом. В любом случае, желание продолжать сниматься у актрисы это не отбило, а фанаты этому только рады.

Деми Мур, «Субстанция» (2024)

Как и в случае с Линдси Лохан, Деми Мур считалась одной из главных звезд мирового кинематографа несколько десятилетий назад, однако со временем действительно качественных проектов в ее фильмографии становилось все меньше.

В результате карьера Мур пошла на спад, а на протяжении еще нескольких лет об актрисе мало что было слышно — вернулась в большое кино она только в прошлом году, когда снялась в боди-хорроре «Субстанция». Роль фактически стала лучшей в карьере актрисы, которую даже номинировали на «Оскар».

Джон Траволта, «Криминальное чтиво» (1994)

Благодаря своей привлекательной внешности и харизме Джон Траволта был одним из ведущих актеров в Голливуде 1970-х годов, но, опять же, череда разнесенных в пух и прах критиками фильмов сделала свое дело. В 80-е годы Траволта один за другим выпускал так себе проекты, которые впоследствии сказались и на его репутации, приведя к тому, что многие и вовсе стали считать его второсортным актером.

Карьеру Траволты возродил Квентин Тарантино, который предложил тому роль в «Криминальном чтиве» — это и стало решающим моментом для Траволты, который получил за роль номинацию на «Оскар».

Брендан Фрейзер, «Кит» (2022)

В отличие от своих коллег с похожей ситуацией, Фрейзер фактически потерял свою карьеру не из-за выбора плохих ролей, а после череды ложных обвинений, которые и вынудили его уйти в тень на долгие годы.

Драматический фильм «Кит» не только вернул Фрейзера на пьедестал, но и принес ему первый в карьере «Оскар». Учитывая то, что все эти годы актер страдал и от проблем со здоровьем в том числе, его триумфальное возвращение можно считать доказательством того, что все тяготы в итоге окупились.

Роберт Дауни-младший, «Железный человек» (2008)

Сейчас многим будет трудно представить, что когда-то Роберт Дауни-младший не был таким уж любимчиком Голливуда, но в карьере актера действительно был серьезный спад, который грозил самым настоящим концом всей его работы в индустрии.

Хотя уже тогда Дауни-младшего признавали одним из лучших и номинировали на «Оскар», проблемы с законом и зависимость никто игнорировать тоже не мог — в результате актер несколько лет провел в затишье, а в 2000-х годах встал на путь исправления.

Уже спустя несколько лет Дауни-младший получил роль Тони Старка в «Железном человеке», а буквально в прошлом году актеру достался заветный «Оскар» за роль в «Оппенгеймере».

Кстати, это далеко не полный список актеров, карьеру которых спасла одна удачная роль — о других мы уже рассказывали в этой подборке.