Ушла в запой и выгнала из дома: Борисовой стыдно за историю, которую про нее рассказала дочь

В прошлом Даны Борисовой было немало темных моментов. Она уже давно признала проблемы с алкоголем и запрещенными веществами. Из-за этого звезде пришлось потратить много лет, чтобы наладить отношения с дочерью. Полина перебралась к отцу и не хотела видеть мать.

Причины для такого поведения у девочки были. Пьяная ведущая не раз срывалась на ребенка, а однажды просто выставила ее за дверь. Это случилось во время поездки в Испанию. 16-летняя девушка вспоминает, что Борисова тогда выпила слишком много, а бабушки рядом не было — ту почему-то забрали в больницу. В итоге Дана вышла из себя и выгнала Полину за дверь.

К счастью, ничего плохого с малышкой не произошло. Она смогла найти помощь в одном из ближайших магазинов, где оказалась русская женщина. Но простить мать за подобное обращение было нелегко. Сама ведущая с ужасом вспоминает свое прошлое поведение.