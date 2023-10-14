Ушла от Михалкова и стала любовницей: эту историю не любит вспоминать Вертинская

Жены гения из Анастасии Вертинской не вышло. Актриса тяжело переживала развод с Никитой Михалковым. Но оставаться рядом с человеком, который заставлял ее сидеть на даче и рожать детей, не могла.

Звезда всегда была полна амбиций, и разрыв с мужем помог ей их реализовать. О личной жизни артистка вспоминать не любит. Оставив знаменитого режиссера, она стала любовницей не менее известного актера.

Многие коллеги заглядывались на красавицу, но повезло лишь Олегу Ефремову. Его ухаживания не остались безответными. На тот момент донжуан был женат на Алле Покровской. Она знала об интрижках избранника и даже съехала от него на другую квартиру, но развод давать не хотела. Да и изменник не спешил официально ставить точку в этом браке.

Вертинская жила вместе с актером, но так и осталась «без пяти минут женой Ефремова». Она вышла замуж за Александра Градского, что позже сочла большой ошибкой. У Олега Николаевича также были увлечения другими женщинами. Со своей любовницей семью он так и не создал, поскольку у нее был один большой недостаток.

Когда Вертинская видела возлюбленного в компании бутылки, то не церемонилась и выливала ее содержимое в раковину. И это жутко бесило Ефремова, наталкивая на мысль о том, что они с Анастасией Александровной все-таки не пара.