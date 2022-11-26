Ушла из жизни в 20 лет: жуткие подробности смерти звезды «Ералаша»

Близкие до сих пор не верят, что это была случайность.

За свою недолгую жизнь Вера Иванко успела сыграть множество ролей в кино. В 9 лет талантливая девочка дебютировала в «Ералаша» и поняла, что мечтает быть актрисой.

Иванко играла в театре-студии «Город Мастеров» и параллельно снималась в кино. Артистка засветилась в таких картинах, как:«Одиночество крови», «Арье», «Потерянные в раю», «Своя команда», «Час Волкова», «Жил-был дед», «Невидимки», «Проклятый рай-2», «Амазонки», «Жених».

Но блестящий путь девушки резко оборвался.

25 ноября 2013 года Вера Иванко поехала во ВГИК на репетицию и пропала. Оказалось, Веру сбила проходящая электричка. Якобы девушка была в наушниках и не услышала, что к ней приближается поезд. Но семья Иванко уверена, что талантливую актрису убили, ведь в том месте была отличная видимость – и Вера не могла не обратить внимание на электричку. Вере Иванко было всего 20 лет.