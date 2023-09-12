Ушла из спорта ради любви и прогадала: куда пропала главная соперница Кабаевой

Юлия Барсукова была одной из главных спортсменок страны в 2000-х. Именно она выиграла первую золотую олимпийскую медаль в истории современной России, опередив Алину Кабаева. Эксперты были уверены, что ее ждет триумфальное будущее. Однако после переезда в США она решила уйти из большого спорта.

Дело в том, что еще на пике своей карьеры гимнастка познакомилась с танцором на льду Денисом Самохиным. Их роман из-за постоянной занятости Барсуковой развивался достаточно медленно, но однажды спортсменка решила, что личная жизнь для нее намного важнее успеха.

Знаменитость переехала к своему мужу в США и решила освоить фигурное катание. Она мечтала выступать вместе с избранником, но ей так и не удалось освоить танцы на льду. А после рождения Никиты и Даниила пара решила расстаться.

Сегодня Барсукова тренирует молодых гимнастов. У нее получилось преуспеть в новой профессии: в числе ее учеников — Дина и Арина Аверины.