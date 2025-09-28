Ушла эпоха? Всего у 8 аниме в истории рейтинг ровно 100/100 — и ни единого шедевра Миядзаки в списке нет

Мы тоже сперва не поверили, что в списке нет «Тоторо» и «Унесенных призраками».

Порой кажется, что в мире аниме культовые фильмы автоматически обязаны принадлежать кисти Хаяо Миядзаки, но статистика Rotten Tomatoes вносит свои коррективы. Стопроцентный рейтинг — удел всего восьми лент, и ни одна из них не подписана рукой великого мастера.

Впрочем, список все равно впечатляющий: здесь и новинки, и старые легенды, и драмы, от которых ком в горле, и фантастика, которая трясет мозг.

«Оглянись» (2024)

Фудзимо, мангака с репутацией гения, подарил миру не только «Человека-бензопилу», но и пронзительный ваншот «Оглянись». В 2024-м история о двух девочках-художницах обрела анимационное дыхание.

Айюму — шумная и уверенная, Кемото — замкнутая и гениальная. Их соперничество перерастает в дружбу, а потом судьба подбрасывает удар, от которого героине приходится переосмыслить все.

Картина вызывала слезы на фесте в Анси, собрала награды и вошла в списки лучших фильмов года.

«Синий гигант» (2023)

Как часто в аниме можно услышать настоящий джаз? «Синий гигант» решает этот вопрос с размахом: саксофон, ритм-секция, огонь в глазах главного героя.

Дай бросил баскетбол и влюбился в музыку так отчаянно, что готов ночами репетировать, пока соседи проклинают его имя.

Это фильм о том, как горит мечта — и как она превращает жизнь в сцену. Даже если к джазу вы равнодушны, после просмотра захочется достать проигрыватель и щелкнуть иглу по пластинке.

«Евангелион: 3.0+1.01: Как-то раз» (2021)

Эта лента ждала выхода больше десяти лет — и ожидание стоило каждой минуты. Хидэаки Анно закрыл сагу «Rebuild of Evangelion» финалом, который одновременно громкий, болезненный и по-настоящему катарсический.

Здесь и битва отца с сыном, и философские глубины, и гигантские мехи, размахивающие руками под апокалиптическое небо. На Rotten Tomatoes критики дружно выдохнули:

«Да, это то, ради чего мы терпели столько лет».

«Призрак в доспехах 2.0» (2008)

Редкий случай, когда ремастер вытянул стопроцентный рейтинг. «Призрак в доспехах» 1995-го и так был культовым — «Матрица» обязана ему половиной своего ДНК. Но версия 2008 года с улучшенной графикой и новой озвучкой критикам пришлась людям еще более по вкусу.

Майор Кусанаги охотится за киберхакером, а зрители ловят себя на мысли: а кто мы сами — люди или набор кодов?

«Сказание о принцессе Кагуя» (2013)

Последний фильм Иссао Такахаты стал его лебединой песнью. Акварельная анимация, словно ожившие мазки туши, превращает древнюю сказку о девочке из бамбука в философскую притчу о свободе и цене ожиданий.

Дети, выросшие под тяжестью родительских амбиций, узнают себя в каждом кадре. Картина стоила безумных денег, но вошла в историю как одно из самых красивых аниме за всю эпоху.

«Еще вчера» (1991)

Еще один шедевр Такахаты — тихий и земной. Таэко, 27 лет, вспоминает свое детство в поездке за город и понимает, что взрослость — это не конец мечтам, а шанс договориться с внутренним ребенком.

Никаких драконов, никаких магических миров, только женская судьба, нарисованная с тонкостью и уважением. В Японии фильм в свое время собрал огромную кассу, но до мирового зрителя дошел лишь десятилетия спустя.

«Могила светлячков» (1988)

Кино, которое ломает души. История брата и сестры, оставшихся сиротами во время бомбежки Кобе, до сих пор считается одним из самых тяжелых антивоенных высказываний.

Такахата снял драму без прикрас: здесь нет надежды, только хрупкость детства на фоне огня и голода. После титров зрители молчат — и это лучшее доказательство силы искусства.

«Черный клевер: Меч короля магов» (2023)

Неожиданный новичок в компании классики. «Черный клевер» долго держался на правах бодрого сенена для подростков, но спин-офф-фильм, выпущенный на Netflix, внезапно выстрелил.

Четыре бывших Короля-волшебника восстают, Аста снова идет ва-банк — и критики аплодируют. Для понимания истории желательно знать сериал, но даже без этого экшен работает безотказно.

