Ушла эпоха: Борис Моисеев скончался на 69-м году жизни

Несколько минут назад стало известно о смерти 68-летнего Бориса Моисеева.

В 2010 году музыканта госпитализировали с инсультом и ввели в медикаментозную кому, подключив в аппарату искусственной вентиляции легких. Тяжелые последствия удара — паралич левой стороны лица — привел к тому, что Борис Михайлович оставил сцену и начал вести уединенный образ жизни.

На протяжении последних нескольких лет артиста преследовали слухи об ухудшении здоровья и даже больше: несколько раз СМИ сообщали о смерти звезды. Однако сегодня арт-директор Моисеева подтвердил печальную для всей страны новость: исполнителя хита «Голубая луна» больше нет.

«Да, это так… Сегодня в два часа», — поделился Сергей Горох в разговоре с РИА Новости .

О том, когда пройдет церемония прощания с Борисом Моисеевым пока неизвестно, об этом поклонникам сообщат позже.