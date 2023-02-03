Уши за щеками не видно: гляньте, что стало с толстяком из «Парка юрского периода»

Легендарный боевик «Парк юрского периода» в этом году отмечает свое 30-летие. Наверняка многие помнят толстяка-программиста по имени Деннис Недри в исполнении Уэйна Найта. Что стало с актером спустя столько лет?

Свою карьеру Найт начал с культовой картины «Грязные танцы», где снялся в небольшой роли. Затем он сыграл в нашумевшем эротическом триллере «Основной инстинкт», а через год появился в «Парке юрского периода» и стал узнаваемым.

Почти всю свою жизнь Найт страдал от избыточного веса. Но актер смог побороть этот недуг с помощью специальных упражнений и диет. После длительной борьбы с ожирением Уэйн сбросил 53 килограмма. Артисту удалось сохранить достигнутый результат, и сегодня он выглядит заметно постройневшим. Теперь он не похож на того программиста с необъятными щеками, скрывающими уши.

Фильм «Парк юрского периода» несколько лет был одним из самых кассовых в истории. Картина Стивена Спилберга завоевала больше 20 престижных наград, среди которых три «Оскара».