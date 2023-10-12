Уши свернутся в трубочку: эту пошлую песню Леонтьева стыдно слушать в 2023 году

Многие обвиняют нынешнюю музыку в вульгарности и фривольных текстах. Родители стараются оградить детей от композиций новомодных исполнителей, забывая, что они сами слушали в молодости. В 90-е в шоу-бизнесе было множество дерзких экспериментов: уже тогда артисты не стеснялись петь на запретные темы.

Валерий Леонтьев и в наши дни любит «давать жару на сцене», но тридцать лет назад певец исполнял песни за гранью пошлости и цензуры. Речь идет о композиции «Кончайте, девочки, кончайте». По сюжету лирический герой попадает на остров, населенный женщинами. Дамы хотят угостить бедолагу ананасовым соком...

Сам Леонтьев абсолютно не стесняется своего хита из 90-х. Исполнитель признается, что песня была невинной шуткой, которую каждый понимает в меру своей испорченности. Впрочем, сейчас Валерий Леонтьев такое петь бы не стал: звезда считает, что в наше время таких композиций слишком много.