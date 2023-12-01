Уши как у Дамбо, а лицо Голлума: годы не пощадили звезду «Рабыни Изауры»

Всемирную известность Луселии Сантуш удалось получить, когда она в 19 лет сыграла главную роль в культовом сериале «Рабыня Изаура». Миллионы женщин следили за непростой судьбой героини, а мужчины не могли отвести от нее взгляд — настолько красивой и обаятельной она была.

Однако годы идут и берут свое. Сегодня Сантуш можно узнать разве что по широкой улыбке. Она сильно постарела: покрылась морщинами и пигментными пятнами. Теперь у Луселии лицо Голлума и уши как у Дамбо.

Возможно, перемены во внешности стали той самой причиной, по которой артистка стала реже сниматься, а проекты с ее участием уже не пользуются бешеной популярностью.

В любом случае 66-летняя звезда не унывает. Не так давно она попыталась заняться политической деятельностью. Правда, пробиться в местный парламент не смогла — набрала недостаточное количество голосов во время голосования.